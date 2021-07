Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 18 de julio de 2021, p. 5

Ayutla de los Libres, Gro., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una lección de la historia es que no se debe zigzaguear , por lo que advirtió que en el movimiento de transformación no debe haber nada de corrimientos al centro . Otros gobiernos usaron de pretexto que no alcanza el tiempo, por lo que, dijo, trabajar ocho horas en la oficina y descansar fines de semana no corresponde a este momento, en cambio, llamó a laborar 16 horas al día para alcanzar los objetivos planteados.

Además, cuestionó la privatización del sector educativo y el rechazo a estudiantes, y apuntó que sólo por esa razón se debería juzgar a los gobernantes en el periodo neoliberal .

Al continuar la gira de actividades del fin de semana en Guerrero, las cuales se realizan sin acceso a la ciudadanía por la veda electoral ligada a la consulta ciudadana del primero de agosto, el jefe del Ejecutivo realizó ayer por la tarde una revisión de programas de Bienestar en Ayutla de los Libres, a 130 kilómetros de la capital del estado.

Recordó que en este municipio se elaboró el plan de Ayutla para enfrentar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, 11 veces presidente de México, y a quien los conservadores le pidieron regresar del extranjero luego de dejar el país tras la venta de parte del territorio nacional, para buscar de nuevo la presidencia.