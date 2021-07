Alonso Urrutia y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 18 de julio de 2021, p. 3

El Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta multas a todos los partidos y coaliciones por un monto superior a 200 millones de pesos por irregularidades en el manejo de sus finanzas, sólo por las campañas para diputados federales. Con un cúmulo de faltas en sus finanzas, Morena suma sanciones por 64.8 millones de pesos (30 por ciento del total), según los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización de lo que representa poco menos de 8 por ciento del total de candidatos.

Respecto a los partidos de la coalición Va por México, el PRI recibió la multa más alta con 14 millones 949 mil 322 pesos, seguido del PRD con 12 millones 405 mil 252 y el PAN con 10 millones 149 mil 446. En conjunto, la alianza opositora acumuló infracciones por 37.5 millones de pesos.

Destaca por el monto de multas acumuladas, la cantidad de malos manejos financieros en los tres partidos de reciente creación y que desa­parecerán por no haber obtenido el umbral mínimo de votos de 3 por ciento. Juntos, Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FM) acumulan casi 40 por ciento del total de multas sólo por sus campañas federales, con 74.1 millones de pesos desglosados.

Estos 200 millones de pesos corresponden a las infracciones cometidas por 2 mil 237 candidatos a diputados federales, pero la inmensa mayoría de la fiscalización se dirige a campañas locales: 27 mil candidatos, cuyos dictámenes de informes de gastos circularon este fin de semana entre los partidos para discutirse en la sesión del 22 de julio.

En cuanto a Morena, que incurrió en una gran cantidad de faltas en sus manejos financieros de campaña: omisiones en presentar cuentas bancarias y no informar al INE con anticipación de su apertura; inconsistencias en informes de ingresos y egresos; no presentar recibos; no informar sobre celebración de actos; incumplir reportes de prorrateo de gastos o no entregar recibos de aportaciones. Por irregularidades como partido, Morena recibió sanciones por 52.4 millones de pesos, más otros 12.4 millones por inconsistencias en el manejo financiero de Juntos Hacemos Historia.

El PRI, solo, acumuló sanciones por más de 9 millones 864 mil pesos, y con la alianza fueron más de 5 millones 85 mil. Entre las multas más altas está una por 2 millones 453 mil 802 pesos debido a que omitió hacer el registro contable de operaciones en tiempo real en el periodo de corrección, que fue por 16 millones 358 mil 684 pesos. Otra fue por no reportar en el Sistema Integral de Fiscalización los egresos por pagos a representantes generales que asistieron el día de la jornada electoral, por un monto de un millón 401 mil 370 pesos.