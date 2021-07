No le di mayor importancia al comentario porque me habías dicho lo mismo infinidad de veces, por lo general a tu vuelta de una de esas giras maratónicas a que te sometían tus editores y de las que regresabas exhausto, cargado de libros con dedicatorias firmadas por quienes ya se veían en la primera fila de la inmortalidad.

Desde niña aprendí que es posible hablar con la soledad si le pones el rostro y el nombre de una persona querida. Por eso hoy, Tomás, te convertí en el destinatario de este mensaje. En cuanto lo termine lo enviaré a tu correo. Celebro no haberlo borrado a pesar de que, a poco de recibir tu último mensaje y sobrevino tu silencio, por fin entendí a qué te habías referido cuando me escribiste que estabas preparándote para el trayecto final.

III

Creo que Lucila y yo fuimos precursoras del Ministerio de la Soledad desde que empezamos a acompañarnos con nuestras muñecas de trapo y adoptamos la costumbre de ponerles también nombre a los pocos objetos que había en nuestro cuarto. Estaba en la azotea. Desde allí podíamos mirar en los amaneceres las cúpulas de las iglesias y por la noche las luces de la ciudad. Vivir allí también tenía algunos inconvenientes, entre otros oír a todas horas los motores de las máquinas que funcionaban en el taller.

Después de accidente (del que ya te hablé y no voy a repetirlo) Lucila y yo quedamos en una situación muy difícil. No sé qué habría sido de nosotras sin mi madrina Rosario. Ella fue quien nos llevó a vivir al cuarto de azotea. (Aunque no lo dijo, creo que no quiso alojarnos en su departamento para que no corriéramos peligro con sus cinco hijos, bastante mayores.) Además, pagaba una parte de nuestros gastos y nosotras cubríamos la otra con lo que sacábamos vendiendo toda clase de mercancías menudas: estropajos, limones, trapos de cocina y los mejores retazos que nos obsequiaban en el taller, pero siempre apartábamos algunos para confeccionar nuestras muñecas. Llegaron a ser muchas, suficientes para ocupar los huecos dejados por los ausentes.

IV

Digamos que reabrí el Ministerio de la Soledad a partir de que llegó la pandemia y se hizo necesario el confinamiento. Además de las posibilidades que me brinda la computadora, tengo contacto real y directo, aunque muy breve, nada más con los repartidores que me traen lo que necesito. Cuando se van quedo rodeada sólo de objetos. Les he puesto nombre y me dirijo a ellos como si fueran personas que me escuchan interesadas y pacientes. Sé que este hábito es una locura pero, mientras funcione, no pienso descartarlo.

Todos mis días son iguales, tanto que a veces me confundo y no sé si estoy viviendo en jueves o en domingo. Para no extraviarme en esa especie de neblina, me impongo horarios y tareas. Ahora estoy ocupada en ampliar mi método para combatir la soledad. Cuando sienta que está completo, lo enviaré al Ministerio en el Reino Unido. Tal vez mis modestas sugerencias puedan sumarse a las medidas ya existentes para ayudar a la numerosa población de ancianos que han perdido familia y amigos, se ven condenados a la inactividad y a la miseria. Supongo, querido Tomás, que oprimidos por esas gravosas circunstancias, muchos viejos pasan el tiempo que les queda por vivir estacionados en los andenes de su última estación, esperando la llegada de la muerte.