▲ Según Financial Times, el grupo de ciberataque israelí Candiru militarizó las vulnerabilidades de los productos de Microsoft y Google . Foto Cristina Rodríguez

Según The Citizen Lab, Candiru –que hoy navega con el disfraz empresarial Saito Tech Ltd– ha hecho lo imposible para ocultar su estructura accionaria, a sus empleados y a sus socios inversionistas –aunque han aparecido dos: Founders Group y Pico Venture Partners ( https://bit.ly/2ThpXAO ).

Según Financial Times (15/7/21), el grupo de ciberataque israelí Candiru militarizó las vulnerabilidades de los productos de Microsoft y Google, lo cual permitió a los gobiernos hackear a más de 100 (sic) periodistas, activistas y disidentes políticos globales .

he Citizen Lab, de la Escuela Munk de asuntos globales de la Universidad de Toronto, devela a otro mercader del ciberespionaje : la empresa israelí Candiru que opera con varios nombres caleidoscópicos para engañar con su atroz malignidad ( https://bit.ly/3BirSGG ).

Desde hace cuatro años, el software Pegasus de NSO Group causó sulfurosos estragos en México, según la BBC de Londres (https://bbc.in/3ipPb8L), con la bendición de la tríada de Peña-Videgaray-Osorio Chong y su Cisen.

Hace unos días, estalló estruendosamente el asunto del ciberespionaje en México, debido a que el gobierno israelí se ha negado a extraditar al prófugo, torturador y presunto multihomicida de la carnicería de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Tomás Zerón, policía de la mentada tríada.

The New York Times –muy cercano a Israel– alega que Israel no entrega a Zerón al gobierno mexicano como represalia por su política a favor de los derechos humanos de los palestinos en Gaza (https://nyti.ms/3xPMFyS). ¡Qué pecado capital!

El subsecretario de Derechos Humanos en México, Alejandro Encinas, imputó que Tomás Zerón tiene vínculos con empresas israelíes muy poderosas que emplearon sus influencias para ayudarle a escapar de México .

Zerón autorizó la compra de ciberataques de hackeo como Pegasus, del grupo NSO de Israel , que fue empleado contra periodistas, abogados y activistas (https://nyti.ms/3kswELs), en particular, contra el equipo de investigadores internacionales (https://nyti.ms/3inAgMk) del caso abominable de la carnicería estudiantil en Ayotzinapa.

¿Quién protege a los indefensos ciudadanos del ciberespionaje de los mercenarios de Candiru-Saito, mucho más maligno que los piratas de Pegasus-NSO Group en el mundo y en México, que son espiados matricialmente desde el Ministerio de Defensa de Israel?

