Denuncia cargo irregular en cuenta personal de HSBC

El pasado 2 febrero HSBC bloqueó mi cuenta luego de que avisé de una llamada sospechosa. Ellos verificaron que mi cuenta estaba sin tocar pero, por seguridad , la bloquearían. Sin embargo, el 8 de febrero apareció un cargo por 23 mil 822.26 pesos, dividido en tres cantidades muy semejantes de CoDi, que cuando reclamé la primera vez no sabía ni qué era eso. ¿Se puede creer que una cuenta esté bloqueada para el titular y no para los rateros? Cinco meses después, el 9 de julio, rechazaron mi reclamación con el argumento de que el retiro tiene todos mis datos . Ahora, ¿quién si no personal del banco puede tener los datos y usar una cuenta a la que el titular no tiene acceso por estar bloqueada?

Llevo varias semanas yendo del teléfono a la sucursal y de esta a que insista por teléfono. Transcurren entre 45 minutos y una hora para que me reciba un ejecutivo y otro tanto de espera en el teléfono marcado. Ayer, una ejecutiva en otra sucursal de HSBC de plano me mandó a mi casa para que ya no esperara, porque la persona que le tiene que informar por qué está bloqueada mi cuenta tampoco contesta. De no creerse este concepto de servicio.

Adriana Celorio E.

Considera que la corona española perdió una gran oportunidad

La invitación del gobierno de México a la corona española para realizar juntos en 2021 un acto de desagravio histórico y un renovado abrazo de reconciliación por tanto dolor en la conquista no era una humillación, sino un acto de grandeza humana. Sólo se necesitaba mostrar el oro de la realeza del espíritu y no el oro de una simple corona. Ni por cortesía fue respondida la invitación. Perdieron la gran oportunidad de ser grandes.

Carlos Noriega