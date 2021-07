L

a derrota electoral de Donald Trump en noviembre pasado fue motivo de alivio para los cientos de miles de jóvenes conocidos como dreamers, migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que se encuentran plenamente integrados a la sociedad estadunidense, excepto por el hecho de no poseer la ciudadanía de ese país. Después de cuatro años de acoso implacable desde la Casa Blanca, los dreamers vieron en la administración de Joe Biden una renovada esperanza de que se les reconociera legalmente la nacionalidad que ya tienen por cultura, educación e identidad, pero esta vez sus aspiraciones se han visto truncadas por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

En una resolución que Biden calificó de profundamente decepcionante , el juez Andrew Hanen prohibió a las autoridades aceptar a más personas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), instituido por el ex presidente Barack Obama en 2012 para proteger de la deportación y salvaguardar los derechos a la educación y al trabajo de los jóvenes que hayan ingresado a territorio estadunidense antes de los 16 años y cumplan con requisitos como estar matriculados en una institución educativa y no tener antecedentes penales.