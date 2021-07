Ap

Domingo 18 de julio de 2021

Washington. El Pentágono y el Departamento de Estado estadunidense revisan archivos internos para determinar exactamente cuántos miembros del comando que asesinó al presidente haitiano Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, recibieron entrenamiento en Estados Unidos, informó el portal The Intercept.

Hasta la fecha se ha identificado a siete individuos, de entre los 25 que presuntamente estuvieron involucrados, que previamente participaron en programas estadunidenses de entrenamiento militar y programas educativos, después de haber sido miembros activos del ejército colombiano , confirmó un funcionario estadunidense a The Intercept por correo electrónico. Los individuos fueron aprobados para una serie de entrenamientos que tuvieron lugar tanto en Colombia como en Estados Unidos entre 2001 y 2015.

La fuente agregó que la preparación consistió en adiestramiento en varios tipos de liderazgo militar, desarrollo profesional, asistencia médica de emergencia, mantenimiento de helicópteros , además de que los individuos asistieron a seminarios de combate al narcotráfico y al terrorismo .

The Intercept agregó que desde 2000, cuando Estados Unidos lanzó su masivo y multimillonario programa antinarcóticos conocido como Plan Colombia, hasta 2018, la nación impartió más de 107 mil 640 entrenamientos a personal de seguridad colombiano, aseguró Adam Isacson, director del programa de Vigilancia a la Defensa de la Oficina de Washington para América Latina, quien enfatizó: Nada está cerca de 107 mil entrenamientos en los últimos 20 años. Nada .

En total, 18 ex soldados colombianos fueron retenidos en Haití por su papel en el asesinato. El portal indicó que la revista colombiana Semana reportó que uno de los ex soldados confesó que el grupo de mercenarios ejecutó el asesinato, que fue planeado por un núcleo formado por siete líderes.

Asimismo, familiares de varios de los colombianos detenidos aseguran que los ex militares creyeron ser contratados en labores de seguridad personal privada para personajes importantes en Haití y no tenían idea de que participarían en un magnicidio.

Me preocupa que Estados Unidos se vea asociado con las crecientes habilidades letales de unidades militares o policiales que sean corruptas o antidemocráticas, y claro, eso siempre ha sido un riesgo en Colombia, en vista de su historial en derechos humanos. Es muy importante que no impartamos habilidades letales a personas que acaben haciendo lo que vimos en Haití. No queremos involucrarnos en eso , señaló Isacson.

En tanto, un grupo clave de diplomáticos internacionales parecieron desairar a Claude Joseph, quien gobierna Haití provisionalmente tras el asesinato, al exhortar al primer ministro interino, Ariel Henry, a formar gobierno. La declaración diplomática fue emitida por el llamado Core Group, conformado por los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y representantes de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de la de Estados Americanos.