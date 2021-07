Lo acusaron de asesinato, pero la víctima está viva

Vecinos de Acolman señalaron que el hombre de 19 años, supuestamente asesinado por el músico, seguía vivo. Esporádicamente visitaba la casa de sus padres en Tepexpan, en Acolman.

Años después, allegados a la familia del fallecido comentaron a parientes del maestro que el joven que se hizo pasar como víctima vive en Estados Unidos y todo el asunto fue fraguado por el papá de este sujeto, pues había cometido fechorías y querían que lo dieran por muerto.

El padre habría pagado a los judiciales más de 150 mil pesos por atrapar al profesor y presentarlo como presunto culpable del supuesto homicidio de su hijo.

A través de recursos jurídicos, Manuel Germán logró en 2006 que el cadáver considerado prueba del crimen fuera exhumado.

Se comprobó que no era de las características del joven que presuntamente mató, ni por tamaño, ni complexión, ni con la forma del cráneo. Aun así fue sentenciado en 2003 a 41 años de prisión y pasó la mitad de su vida encarcelado.

Los magistrados del Poder Judicial consideraron que el hecho de que el cadáver no era el de la víctima no quiere decir que no haya cometido el delito y le advirtieron que hasta que no haya una prueba indubitable de que la persona presuntamente asesinada vive no podrá salir de prisión.

En abril pasado el diputado federal de Morena, César Carrizales, El Mijis, y el activista Bryan Carlos LeBarón entregaron un expediente detallado del caso Ramírez y una solicitud formal ante la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía de la Legislatura estatal, que determinó dejar en libertad al sentenciado.