La funcionaria desmintió que ambas hayan estado secuestradas o retenidas; tenían familiares en el pueblo que les pidieron no llegar a El Pescado ,por el riesgo de violencia. Los promotores iban a elaborar el padrón de Sembrando Vida, lo que permitirá a los campesinos de la región dejar de sembrar amapola en esa zona.

▲ Gilberto Tapia Mendoza promotor del programa Sembrando Vida, fue hallado sin vida ayer en la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Petatlán, Guerrero. Foto tomada de la página de Facebook Te queremos de regreso Gilberto Tapia

A condición del anonimato, el declarante confirmó que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 9 de la mañana del sábado en La Barrita, a un lado de la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo. Hasta las 15 horas los familiares aún esperaban que les entregaran el cuerpo.

Dijo que el cadáver tenía disparos por arma de fuego y huellas de tortura, estaba “en un lugar muy lejano de donde andaba (cuando) lo interceptaron en El Durazno, en el filo de la Sierra Madre del Sur, y lo encontraron sin vida hasta la Costa Grande, en Petatlán.

El jueves pasado, ocho becarios y promotores del programa Sembrando Vida, pagados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se trasladaban al poblado El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán.

Después de pasar la comunidad El Durazno fueron alcanzados por una camioneta y dos cuatrimotos ocupadas por sujetos armados que secuestraron a los tres (un hombre y dos mujeres).

En el caso de Gilberto Tapia, se dijo que era familiar de quienes hace cuatro años cometieron una gresca junto al grupo armado que encabezaba Avelino Rauda, y que la gente de la comunidad a la que le hicieron daño lo identificó y no lo dejaron pasar , pero no abundó por qué ya no lo entregaron junto con las otras dos jóvenes ni se sabe qué paso con él.

Era un joven emprendedor, tenía cinco o seis meses en el programa Sembrando Vida . Señaló que su hermano tenía 27 años de edad, su esposa y un hijo de cinco años; él estaba muy contento de que ya tenía trabajo, pero no teníamos conocimiento de que lo habían mandado (a El Pescado) .