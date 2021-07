La música como agente de cambio en la vida urbana es una idea que tuvo presente desde antes del flower power: Yo era un adolescente cuando vi en vivo a Chuck Berry, Little Richards, Derek and the Dominoes y Screaming Jay Hawkins; todas eran las principales estrellas de su tiempo. En esos conciertos fui uno de 20 chicos blancos entre 3 mil afroestadunidenses, pero no pensaba que era parte de una minoría; simplemente me sentía contento de que se me permitiera estar ahí .

Las virtudes de no ser cuadrado

La numeración de su domicilio mal escrita y una orden para arrestarlo por posesión de drogas son algunas partes del archivo del FBI sobre John Lennon; el festival por la liberación de Sinclair fue un disparador para ese mito real que muestra cómo pasó de ser autor de She Loves You a blanco de una investigación gubernamental paralegal: “No lo conocí hasta después del festival. Lennon también era un fumón y lo agarraron por eso en Inglaterra.

“La última vez que lo vi fue en 1972; íbamos a hacer proyectos juntos, pero luego el gobierno estadunidense lo espió de cerca los siguientes ocho años (...)

El gobierno es una organización de gente cuadrada, y si no eres así, ya estás en problemas. No ser cuadrado te da más posibilidades de tener una vida mejor. El gobierno no estaba preocupado por la música, sino por ese estilo de vida opuesto a sus intereses.

El año pasado, John Sinclair se sorprendió con las protestas por la violencia policial en Estados Unidos, pero no por la reacción policial.

Más avanzado 2020 vio con desagrado la forma en que los fanáticos de Donald Trump ingresaron al Capitolio: No hicieron nada al respecto; la policía del edificio, la milicia del Estado, el gobierno federal y los que protestaron en el Capitolio son parte de la misma organización, por eso no hicieron nada. Si hubiéramos sido nosotros estaríamos muertos en vez de estar teniendo esta conversación .