Me siento muy bendecida y agradecida con mi director, Tamas Detrich, y con mi compañía por este ascenso. Ser bailarina principal es toda una responsabilidad; es llevar el nombre del Stuttgart Ballet y de mi país en alto y, a la vez, me compromete y me motiva a seguir creciendo como artista y a seguir ampliando mis horizontes , comparte en entrevista con La Jornada.

Al recordar sus inicios en la danza, la regiomontana sostiene que desde pequeña le interesó el ballet y siempre insistió a su familia en estudiar en alguna academia de ballet. “A los nueve años finalmente ingresé a una academia y tuve mi primer contacto con la danza.

“Nadie en mi familia se había dedicado a esto, por lo que no sabíamos que contaba con un talento para dedicarme al ballet de forma profesional. Lo descubrimos en el momento en el que la directora de la academia, la maestra Rosalinda Ortegón, comentó con mis papás que había captado en mí ciertos dotes naturales y que me sugería audicionar en la ESMDM.

Una vez que ingresé a esa escuela mi vida tuvo un giro. Mi niñez no fue común, ya que tuve que renunciar a muchos compromisos personales y tuve que aprender a organizar mis tareas escolares en conjunto con las exigencias y las actividades que el ballet me pedía; pero, la verdad, es que nunca lo vi como algo negativo, si no como que me ayudaría a alcanzar mis objetivos.

Alemán recuerda que en sus inicios también tuvo la oportunidad de asistir a varios concursos como el YAGP México, donde le ofrecieron diferentes becas para continuar con su formación en el extranjero; así, en 2008, llegó a la Jonh Cranko Schule, en Stuttgart, Alemania, donde estudió tres años y se graduó en 2011.

A lo largo de su trayectoria, la bailarina asegura que lo más gratificante que le ha dado la danza es poder tocar el corazón de las personas mediante interpretaciones y proyectos, así como compartir mis horas de trabajo con grandes artistas internacionales .