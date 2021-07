Carlos Paul

Periódico La Jornada

Domingo 18 de julio de 2021, p. 3

A partir de la historia familiar de la actriz mexicana Verónica Langer, marcada por la migración constante, se articula el unipersonal Detrás de mí la noche, en el que la misma creadora escénica viaja a sus orígenes para descubrir en su travesía aspectos desconocidos de un doloroso pasado, pero también episodios que reacomodan su presente. Se trata de un mosaico de experiencias que forman un retrato de las vicisitudes de quienes han vivido la violencia de la guerra.

La historia comienza en la Viena de principios del siglo XX, transita por la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil española, pasa por Uruguay y luego por la Argentina de los años 70, hasta llegar al exilio en México.

Verónica Langer, dos veces ganadora del Ariel en 1993 y 2017, en este unipersonal escrito desde el género de la autoficción, se propone reflexionar, dice, sobre la identidad.

Hace un tiempo me puse a investigar en torno al pasado de mi familia, pues mi madre fue una sicoanalista muy importante; integrante del Instituto de Psicoanálisis de Viena, en los años 30 del siglo pasado. Y me di cuenta de que había muchos huecos en la memoria y muchas cosas que mis padres no nos habían contado, quizá por los acontecimientos tan violentos de los que tuvieron que ser testigos , comentó Langer en charla con La Jornada.