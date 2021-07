La directora y fundadora de Literal Publishing vive desde hace 20 años del otro de la frontera norte de México. No había querido publicar en Dislocados, pero insistieron en la invitación. ¿Por qué no hacerlo?, si el tema es la dislocación del otro .

Siempre concebimos la inmigración en el imaginario colectivo como un concepto masculino , afirma la escritora mexicana. Siempre está guiado por los hombres de México que salen a buscar una mejor vida, encontrar un trabajo. En estos cuentos se trata de mujeres que se ven a sí mismas frente a la migración, cómo se desarrollan dentro de este contexto masculino, en un país que no necesariamente les da la bienvenida y, pese a eso, pueden conseguir trabajo y relacionarse en un sitio donde además su idioma tampoco es bien recibido. En Estados Unidos, a pesar de ser multilingüe, no se acepta el español como parte del idioma oficial.

La escritora y editora Rose Mary Salum declara en entrevista que el hilo conductor de sus cuentos es que los personajes son mujeres que desarrollan su vida en el exilio, llegaron a un país angloparlante donde no necesariamente son bien recibidas, algunas sufren maltrato y no precisamente de los ciudadanos estadunidenses, sino de las mismas personas hispanas.

▲ Portada del volumen que compendia ocho relatos. Foto cortesía de la narradora

En su opinión, “si la intención del libro Una de ellas es hablar de mujeres, migración e identidad, evidentemente la política está presente, se reflexiona sobre las relaciones en México y Estados Unidos, las cuales se traducen en los vínculos personales entre estadunidenses y mexicanos. Éste es un país de inmigrantes, pero, al mismo tiempo, tiene fobia hacia ellos. En la publicación también se habla de la nostalgia o la tecnología, pero sobre todo de la migración”.

Sus relatos encarnan las ideas que expresó en los textos contenidos en Tres semillas de granada: ensayos desde el inframundo, que publicó Vaso Roto en 2020. Parte de su análisis es sobre las connotaciones que trae consigo el idioma, pues es una cosmovisión del mundo, una forma de relectura de la realidad.

Declara con orgullo ser chilanga de nacimiento. Salum reconoce el reto de ser de otro país y crear en una nación distinta, sobre todo cuando el inglés es el idioma reconocido como oficial.

Hay una migración de un idioma a otro que sucede de forma instantánea a lo largo del día, en un momento estás hablando en español, cambias al inglés; es una situación atípica.

Salum es autora de los libros El agua que mece el silencio (2015), Delta de las arenas, cuentos árabes cuentos judíos (2013) y Entre los espacios (2002).

Reconocida con el Premio Interamericano Carlos Montemayor en 2017, promulga que “la intención es mostrar a Estados Unidos y al mundo angloparlante que en nuestros países tenemos una calidad de cultura que es igual que expresiones de otros países; que estamos a la par.