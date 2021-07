C

uando oigo que todos son iguales o que nuestro presente es lo mismo que el pasado, pero con otros personajes, pienso en que mis interlocutores terminaron por vivir dentro del fin de la historia. Esta idea de que las mutaciones del tiempo se detendrán algún día fue publicitada a finales de la Segunda Guerra Mundial por Alexandre Kojève y, tras la caída del Muro de Berlín, por Francis Fukuyama. Heredero del desenlace en el Apocalipsis, el fin de la historia anunciaba, por una parte, el regreso a la animalidad y, por otro, el reino de los formalismos, la repetición de rituales. El mercado con su exaltación de los apetitos y la política con sus elecciones rutinarias se establecían, de una vez por todas, como el estado universal de todos. Kojève quiso ver en 1947 el final de las luchas contra la naturaleza y por el reconocimiento entre los hombres, pero no pudo evitar escribir: que ya no se trata de ser felices, sino del contento, de reflejos condicionados como en el supuesto lenguaje de las abejas . El animal pos-histórico deja de ser humano; es decir, de tener conflictos y de pensar y hacer política. Fukuyama, por su parte, exacerbó el asunto hasta convertir el fin de la historia en una guerra contra los fanatismos religiosos o nacionalistas. La idea del final como una ficción de armonía y concordancia, instaló un capitalismo atmosférico donde todo hecho del presente era una simple repetición del pasado y toda creación artística o del lenguaje, algo ya hecho y dicho antes. En 1989, el American Way of Life fue elevado a categoría de una eternidad a la que todos debíamos aspirar. La despolitización fue la forma política que adquirió la autonomía de lo económico y de lo privado.

Imagine el tedio y la confusión de vivir en la pos-historia: todo lo que experimente es una déjà vu, ese desarreglo entre percepción y recuerdo, esa mezcolanza entre una forma del pasado y un hecho del presente. Si uno percibe al mundo así, en efecto, todos son iguales y la actualidad aparece como un remedo de otros tiempos y relatos, por lo que realmente no tiene mucho sentido estar insatisfecho o indignado, emociones que dan lugar a la acción. La despolitización como forma política construyó a un ser que vive la política como tedio, desilusión a priori; sólo ocupado en consumir y en sostener su vida biológica.