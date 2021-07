Sin embargo, no deben ignorarse los resultados satisfactorios del PRI y de los partidos políticos que integraron la Alianza Va por México, en Estados y municipios donde ganaron, y en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Triunfos y descalabros son de llamar la atención.

Los millones de votos obtenidos por el PRI en los comicios más recientes indican que en medio de la competencia, la marca sigue teniendo muchísimos adeptos, no obstante las críticas, los pronósticos negativos y las derrotas. Pero para resurgir se requiere de sensibilidad, planeación estratégica, innovación y visión políticas, con base en el conocimiento, la experiencia y en las lecciones recibidas.

ese a fallas, errores, corruptelas, descréditos y delitos cometidos por priístas, a lo largo de sus 92 años de existencia, el PRI tiene vida, no está agonizante y estará mejor, si se asumen las acciones correctivas para su resurgimiento, y ello será en beneficio de México, pues los partidos políticos son instituciones de interés público y su buen desempeño favorece a la vida democrática.

3.- Renovar y activar los órganos civiles del PRI, como lo son la Fundación Colosio, el Instituto Reyes Heroles y los Consejos políticos, lo mismo que las organizaciones de mujeres, jóvenes, redes sociales, y entidades adherentes y afines.

4.- Convocar a la realización la próxima Asamblea Nacional, y desarrollarla con un espíritu autocrítico y propositivo, y en ella hacer un examen riguroso y una evaluación profunda de los acontecimientos, y proponer los nuevos pasos a seguir para alcanzar nuevas metas. De forma reciente, la senadora Beatriz Paredes Rangel tuvo una disertación brillante y precisa respecto del pasado reciente y de las perspectivas para el futuro inmediato del partido.

También habrá que actualizar el programa de acción, la declaración de principios y los estatutos, para adecuarlos a la nueva realidad política y de cara al futuro, con debates respecto de innovaciones tales como pugnar por reformar el sistema electoral mexicano, y establecer la obligatoriedad de realizar elecciones primarias en cada uno de los procesos, para evitar imposiciones y llevar a cabo segundas vueltas electorales para todos los comicios, con el fin de que en ella compitan quienes ocupen el primero y el segundo lugar, y haya plena legitimidad en los resultados, que serán siempre de 51 por ciento como mínimo para quienes triunfen en los comicios.

Por supuesto que en la Asamblea Nacional deberán definirse públicamente los temas con los que el PRI habrá de consolidarse como oposición seria, responsable y congruente, con el fin de contribuir al necesario y urgente contrapeso político en el poder legislativo, pensando y actuando siempre en bien del país.

Aunque las elecciones de 2024 están en apariencia distantes, es público y notorio que el proceso previo ya empezó, en especial en el seno de Morena. Lo anterior lo evidencian los anuncios que respecto de sus potenciales sucesores hiciera recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y para evitar las poco creíbles y cuestionadas encuestas que se podrían realizar para elegir a los candidatos presidenciales, mejor debería legislarse para reformar la ley correspondiente, y configurar la elección primaria y la segunda vuelta como obligaciones políticas y electorales.

Estos serían pasos verdaderamente históricos, y de la mayor innovación y trascendencia para México y, si el PRI los enarbola y logra los consensos con los demás partidos políticos en bien de una más civilizada convivencia política democrática, daría un salto de gran envergadura, verdaderamente histórico, ante la sociedad en general.

* Senador (PRI), ex cónsul general en Chicago, ex embajador en Cuba y ex diputado federal en dos ocasiones