Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. 8

Desde ayer y hasta el último minuto del 23 de julio podrán consultarse los resultados del examen de ingreso a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se llevó a cabo del 8 de mayo al 4 de junio pasados, proceso para el que se registraron 186 mil 570 aspirantes.

Desde temprana hora muchos de los sustentantes intentaron conocer sus resultados, pero fue después del mediodía que varios lograron acceder al sistema. De acuerdo con los reportes en redes sociales, varios aspirantes sólo pudieron conocer si obtuvieron un lugar en la escuela o facultad que eligieron mediante su folio, pero no pudieron revisar su boleta debido a la saturación del sistema.