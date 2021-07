Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. 8

Maestros frente a grupo y directores de primaria señalaron que la decisión de un regreso presencial a clases este 30 de agosto para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, no depende únicamente de lo que instruya el gobierno federal o la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino de muchas voces, principalmente la de los padres de familia, quienes son los que finalmente decidirán si envían o no a sus hijos a clases .

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se abrirán escuelas por la fuerza y que podría ser una opción asistir o no a clases presenciales, los educadores destacaron que en las escuelas públicas no existen condiciones reales para impartir una educación híbrida, ya que la mayoría de los centros escolares no cuenta con Internet ni equipos de cómputo para que el docente pueda atender al mismo tiempo a los alumnos que asisten de forma presencial y a quienes permanecen en casa .

Enrique Enríquez, director de escuela primaria y profesor con más de 30 años de servicio, destacó que a diferencia de las escuelas particulares, donde el profesor acudió a transmitir clases por Internet al propio centro escolar, en los planteles públicos carecemos de esos insumos básicos, y atender tanto a grupos presenciales como a distancia sería no sólo imposible para el educador, sino una carga laboral excesiva .