Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. 7

En vísperas del cierre de postulaciones para los consejos social y consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María Consuelo Mejía, secretaria técnica de la junta de gobierno del instituto, reiteró que ésta es la convocatoria más plural que se haya realizado.

Pueden participar todas las mujeres en su diversidad y para ello se flexibilizaron algunos criterios, lo que permitirá que no sólo sean integrantes de esos consejos académicas o ex funcionarias, sino también defensoras de derechos de mujeres, ambientalistas, indígenas y mujeres con alguna discapacidad, entre otras. Además se procura que no sólo sean citadinas, sino de comunidades.

La idea es que las integrantes de los consejos sean lo más representativas posible de las mujeres de México. No creo que hubiera en los sexenios anteriores una oposición, pero sí había una serie de reglas que limitaban la posibilidad (de pertenecer a los consejos). No podemos cambiar las reglas, pero sí flexibilizar e incluir criterios para que se apliquen acciones afirmativas que beneficien a mujeres indígenas o rurales .