Andrea Becerril y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. 3

En México hay completa libertad para disentir, ya que la crítica es la regla de oro de la democracia , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que se requiere de medios opositores, pero no de quienes practican un periodismo mafioso , trafican con la libertad de expresión o la usan para negociar.

Durante su conferencia matutina de ayer, lamentó asimismo el amplio respaldo que hay a la corrupción en el país. Cómo es posible que no sólo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande , cuestionó y agregó que puede entender que estén a favor quienes se benefician de prácticas indebidas.

Hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción, y sin embargo la apoya, están ahí militantes, apoyando , lo que amerita debatir ese fenómeno, sin confrontación, sin violencia, el puro debate .

El presidente resaltó que hay completa libertad de expresión en el país e insistió en que la crítica política es necesaria, siempre que sea auténtica, no por dinero , porque hasta el despropósito, hasta el invento, nos ayuda, porque eso es consustancial a la democracia .

No hablar, no debatir, agregó, es dictadura y por ello en su gobierno el derecho a disentir está garantizado y siempre habrá espacio para la crítica, ya que no hay intocables. A mí me ayuda mucho, porque el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos .

El Ejecutivo federal agregó que las campañas de linchamiento en contra de sus proyectos prioritarios han sido tales que, en el caso del Tren Maya, debió explicar a su hijo Jesús que esa obra no destruye la selva. Le habló, dijo, de lo que significa, de que se están replantando miles de hectáreas de árboles maderables en todas las reservas, pero el adolescente, influido por amigos y conocidos, seguía con sus dudas.