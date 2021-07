Néstor Jiménez

Sábado 17 de julio de 2021, p. 3

Chilapa de Álvarez, Gro., El inicio de una veda que limita la difusión gubernamental durante la promoción de la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes, impidió la transmisión por las vías oficiales del gobierno federal de los primeros actos de la gira de trabajo que arrancó ayer por Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sorprendido por la limitación legal, la cual conoció tras una pregunta en su conferencia matutina, el mandatario decidió continuar con los actos programados en reuniones cerradas con parte de su gabinete de Bienestar y autoridades estatales. Conminó a los funcionarios a trabajar con más pasión y entrega y reforzar todos los programas como base de una atención integral a la población.

Reunidos en una unidad deportiva en Chilapa de Álvarez, a 56 kilómetros de la capital del estado, explicó los objetivos de cada programa social.

Por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas educativas señaló que están encaminadas a alejar a los jóvenes de las bandas de la delincuencia. Esa debe ser una tarea fundamental, el que no tengan las bandas de delincuentes un ejército de reserva para las actividades ilícitas. Esa es la verdadera lucha contra la delincuencia, contra los jefes de las bandas, el que no puedan enganchar a los jóvenes, y nosotros tenemos que dar esa lucha, palmo a palmo , expresó.

Sobre los programas para el campo, pidió a su gabinete una vigilancia constante para evitar la corrupción y ampliar Sembrando Vida. En este programa y en todos se requiere de mucha supervisión para que no haya corrupción, para que no haya simulación. No caer en el autoengaño, hay que estar constantemente revisando .

Los distintos apoyos en el sector agropecuario también tienen como meta la sustitución de cultivos para que los campesinos no se vean en la necesidad de sembrar mariguana o amapola, lo cual, recalcó, ya se hace en Sinaloa, en el triángulo dorado, donde la gente está respondiendo .

Convocó a buscar acuerdos para aumentar las pensiones de personas con discapacidad mediante la colaboración con los estados, y encargó a Ariana Montiel, subsecretaria de Bienestar, buscar convenios con la Fundación Teletón a fin de aumentar las acciones de terapias.