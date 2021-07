I

mpropio del tiempo en que sucede, eso es el zapatismo, y eso ha sido desde el momento de su primera aparición pública protagonizada por miles de indígenas que declararon la guerra al Estado mexicano entonces comandando por Carlos Salinas de Gortari.

Anacrónico y fuera de lugar también lo es. Por qué no unirse al festejo que ponía al país en el primer mundo en los albores de los 90. Por qué aguar la celebración neoliberal, por qué adelantar que todo reventaría como un globo. Por qué no conformarse con las limosnas del Estado distribuidas través de programas como Solidaridad (o el Sembrando Vida actual). Por qué no dejarse morir o sólo luchar por mejoras para ellos y ya. ¿Por qué?

Para colmo, además de inadecuado e inconveniente, el zapatismo se atreve a ser opción. No sólo visibiliza las contradicciones extremas del capitalismo, sino que se atreve a construir relaciones basadas en la colectividad y horizontalidad, en una propuesta integral que, en su tiempo y espacio, resignifica la política.

Qué más inoportuno que recorrer el viejo continente en momentos en que está prohibido, literal, el movimiento. Si algo ha dejado en claro la pandemia es la profunda desigualdad, la pobreza más descarnada y el nivel de violencia institucional en cada lugar. Y, en muchos casos, la desesperación y desesperanza.