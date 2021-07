De conformidad con la experiencia que he tenido en el campo de la investigación social, puedo afirmar categóricamente que la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación es confusa, profusa y difusa. Por ello, la respuesta de la ciudadanía en la consulta popular del 1º de agosto de 2021 no proporcionará información válida ni confiable. Cabe destacar que estoy completamente de acuerdo con ese ejercicio democrático a fin de contar con un sustento legal para someter a juicio a los cinco ex presidentes que gobernaron el país de diciembre de 1988 a noviembre de 2018.

Fernando Acosta Riveros

Demanda mejor atención en Banco del Bienestar

Licenciada Diana Alvarez Maury, directora general del Banco del Bienestar:

Abrí una cuenta de débito en la sucursal Reforma del Banco del Bienestar, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

A partir del 9 de julio mi plástico fue rechazado en establecimientos comerciales por fondos insuficientes. Debido a que identificaba saldo disponible, el 12 de julio acudí a la sucursal citada para aclarar la situación. En un estado de movimientos apareció el monto disponible, donde también se indicaba que tenía una retención y que era problema del sistema . Se me pidió regresar el 14 de julio, cuando tal vez ya se solucionaría este problema. Regresé ese día con la intención de retirar mis fondos. Después de casi dos horas de espera, me dieron la misma respuesta y el funcionario que me atendió agregó otras, como llevar contrato para hacer el retiro; después, que no era necesario porque mi cuenta pertenece a esa sucursal; también me cuestionó sobre los movimientos (gastos) registrados en el estado de movimientos, como insinuando que hubiera hecho algo indebido.

En lo personal, estoy de acuerdo que México debe contar con instituciones públicas para beneficio de la población, pero no para renovar viejos resabios que desafortunadamente han caracterizado a la burocracia.

Agradezco mucho su amable atención.

Jorge Domínguez Castañeda

Llama a la defensa de Cuba y su revolución

Digamos no a la campaña mediática que abiertamente llama a una intervención militar contra Cuba.

Cuba ha sido por años el punto de unidad en todos los sectores progresistas en México y es momento de demostrar nuestro irrestricto apoyo en su defensa.

Convocamos a las organizaciones políticas y sociales, así como a todas las personas que queremos a esa revolución, al mitin en defensa de Cuba este sábado 17 de julio a las 11 horas, frente a la Embajada de Cuba en México (Presidente Masaryk 554, colonia Polanco, Ciudad de México).

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación de Cubanos Residentes en México

Invitación

Nuevos desafíos ante la crisis pandémica

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión 947, invita al análisis y reflexión: Países progresistas ante los nuevos desafíos de la crisis pandémica, con el antropólogo Carlos Prigollini y el sociólogo José Miguel Candia.

Sábado 17 de julio a las 12 horas, en el parque José Refugio Ménez de la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés, atrás del mercado.

En vivo por YouTube, Facebook y Twitter: buzonciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis M. Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno Víctor Hugo Alpizar