Sábado 17 de julio de 2021, p. 19

Buenos Aires. En una intervención brillante, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habló ayer ante el Tribunal Oral Federal 8 en el contexto de una polémica causa que investiga el supuesto pacto con Irán a partir de la firma de un memorando de entendimiento en 2013, entre las cancillerías de Buenos Aires y Teherán y aprobado por mayoría en el Congreso, a fin de indagar en Irán a funcionarios de ese país acusados, sin pruebas, por el cruento atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA), en la que murieron 85 personas y 300 fueron heridas.

Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación a quienes estamos sentados aquí. El atentado ocurrió hace 27 años, ¿dónde estábamos (en esos momentos) cada uno de los acusados de encubrimiento? Es importante este ejercicio de sentido común , señaló antes de analizar los falsos argumentos en la causa, desmenuzando punto por punto un armado que fue escandaloso desde su inicio y que demolió con razonamientos precisos.

Mencionó la ayuda de los fondos buitres que trabajaron junto al pasado gobierno de Mauricio Macri y mostró un afiche. Esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos , expresó Fernández señalando una foto que la mostraba junto al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, con cuyo gobierno tuvo negociaciones para la infructuosa indagatoria en Teherán sobre el atentado. Argentina e Irán: aliados vergonzosos , decía el afiche, que también citaba a The Economist con la frase: ¿Un pacto con el diablo?

La Fuerza de Tareas de Estados Unidos en Argentina pagó la publicación en medios como The New York Times, The Miami Herald y InterAmerican Security Watch. Este grupo de choque fue enviado a Argentina para activar una campaña contra la entonces presidenta durante el periodo que llevó al gobierno al ex presidente Mauricio Macri.