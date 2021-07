El hombre vive con sus padres, no estudia, no tiene trabajo ni novia, ni perspectivas. Vaya, es un perdedor total hasta conocer a Helen (Essie Davis), una rica excéntrica que lo adopta como compañero y, al morir en un accidente, lo nombra su heredero. El dinero no lo es todo y Nitram se convierte en una bomba de tiempo cuya sicosis no tardará en manifestarse con violencia.

A diferencia de otras películas sobre enfermedades mentales, Les intranquilles no ofrece soluciones optimistas. Por lo contrario, concluye con la admisión de que la bipolaridad no tiene cura. El dilema del protagonista es padecer un círculo vicioso: si toma medicamentos como el litio, el hombre se vuelve un zombie incapaz de trabajar; si pinta se pone bajo una presión que le lleva a abandonar su tratamiento. La mirada de Lafosse es sobria, honesta y ha sido la sorpresa de la competencia.

El panorama del certamen ha sido tan desalentador que los usuales pronósticos no han encontrado una favorita entre la prensa. Hay quienes se inclinan por la japonesa Drive My Car, de Hamaguchi Ryusuke, otros por Ghahreman, del iraní Asghar Farhadi. Hay incluso irresponsables que apuestan por la francesa Titane, de Julia Ducournau. (No comenté estas dos porque ese día no publiqué). Me encantaría que algo ganara Benedetta, de Paul Verhoeven, pero eso no va a suceder. El jurado presidido por Spike Lee, tendrá la última palabra y uno teme un resultado injusto. Varios premios deberían declararse desiertos.

