Ap

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. a11

Barcelona. Lionel Messi y el Barcelona están cerca de firmar un nuevo contrato que mantendría al astro argentino en el club español hasta el final de su carrera. Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo ayer a The Associated Press que Messi estaba dispuesto a aceptar la oferta del Barcelona de un contrato por cinco años, rebajándose 50 por ciento de su salario. La persona habló a condición de mantener el anonimato dado que no estaba autorizada para hablar públicamente.