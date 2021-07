Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 17 de julio de 2021, p. a12

Hoy celebramos el medio siglo de la publicación de un álbum seminal: Blue, de Joni Mitchell.

Oh, you’re in my blood like

holy wine

You taste so bitter and so

sweet

Oh, I could drink a case of

you, darling

And still I’d be on my feet

I would still be on my feet

Esos versos de la canción A Case of You, perteneciente al disco Blue, que hoy festejamos, bien pueden retratar de cuerpo y sangre y hueso enteros a Roberta Joan Anderson, quien nació en Alberta, Canadá, el 7 de noviembre de 1943, y hoy, a sus 77 años, continúa siendo la reina del firmamento musical.

Esos versos, entonados de manera lánguida y enhiesta al mismo tiempo, suenan unísonos con hilachos de guitarra acústica y casi llegan al aullido: el grito de un hada extraviada a mitad de un bosque encantado.

Esos versos tan dulces, tan amargos, tan en sus zapatos.

Es indiscutible: Joni Mitchell es responsable de lo mejor que ha sucedido en los 50 años recientes en música, en distintos géneros y en su voz y en otras voces, otros ámbitos.

Sus aportaciones técnicas, su capacidad de innovación, al mismo tiempo que su apego a las tradiciones clásicas, son amplísimas, insospechadas y no han sido reconocidas aún.

Su imagen ha sido recortada precisamente a sus inicios cuando el folk (territorio per se fecundo y amplio) fue su centro gravitacional, el andamiaje mediante el cual transitó a otros territorios, entre ellos el jazz.

Pero ni siquiera en eso ambos casos, el folk y el jazz, ha sido comprendida su valía, y se le ha querido dejar a la vera de la idea confusa que se tiene de lo que es el folk (que no es folclor ni country, es un amplio sistema de vasos comunicantes enraizados en la tradición oral) y de lo que es el jazz (que no es solamente síncopa, es un amplio y complejo sistema donde la imaginación campea).

He aquí a Joni Mitchell: autora de gospel en estado puro; activadora de combos de percusiones cubanas de dicha y gozadera; cantante soul enervada, enhiesta, recia; autora de música experimental de consecuencias rasposas, impresionantes; creadora de producciones que hacen, con su delicadeza, añicos los conceptos viejos de jazz , cool , bop .

La pasmosa transformación de su tesitura ha sido el vehículo para cambiar a su vez de género, registro, innovación: soprano, mezzo, contralto, falseto inconfundible, voz aguda, punzante, siempre amable, voz de rocas arrastradas por el río.

Músicos que hoy son celebridades, no estarían en pedestal sin la ayuda que recibieron de esa mujer de instinto animal, olfato infalible, intuición mágica. ¿Nombres? Jaco Pastorius, Pat Metheny, Michael Brecker, Norah Jones, Diana Krall…

Hoy, que celebramos medio siglo de Blue, lo hacemos en maratón de escucha de su inmensa discografía.

Su periodo azul: poeta de vida austera, sobreviviente, ejemplo a seguir. Embarazada a los 21 años, supo del abandono. Su última carta fue casarse con el colega, cantante folk, Charles Scott Mitchell, quien también la abandonó y la dejó en la miseria. Ella no tuvo alternativa: llevó a su bebé, Kelly Dale Anderson, a un orfanatorio y la recuperó años después, cuando su hija, convertida en la modelo Kilauren Gibb, buscó a sus padres biológicos.

El periodo azul de Joni Mitchell es el más autobiográfico. Precisamente en el disco Blue, canta: “My child’s a stranger/ I bore her/ but I could not raise her”.

En la canción A Case of You, dice:

On the back of a cartoon

coaster

In the blue TV screen light

I drew a map of Canada

Oh, Canada

With your face sketched on

it twice

El rostro que dibujó dos veces en el mapa de Canadá es el de Leonard Cohen, en recuerdo del amor perdido, así como Little Green retrata su romance tormentoso con James Taylor y un clásico de clásicos: River, habla de su idilio con Graham Nash.

Una de las obras más conocidas de Joni Mitchell, Coyote, es brutalmente directa y femenina:

He’s got a woman at home

a woman for the night

and now he wants one for

the day

(…)

Coyote’s in the coffee shop

He’s staring a hole in his

scrambled eggs

He picks up my scent on his

fingers

While he’s watching the

waitresses’ legs

Y en esa canción se refiere a Sam Shepard, cuya relación sólo duró lo que la gira Rolling Thunder Revue con Bob Dylan.

El estereotipo aceptado en Leonard Cohen, por ejemplo, del mil amores, Joni Mitchell lo hace también añicos y se apropia de manera divertida en su vida y en su obra. El título de una de sus obras maestras: Don Juan’s Reckless Daughter, un portento de música donde de pasada ridiculiza el mito de Don Juan, Casanova, et al. Si algo distingue a Joni Mitchell, por el contrario, es que siempre ha sido fiel al amor.