L

a visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cananea, Sonora, el pasado 4 de julio, no estuvo exenta de fricciones y provocaciones. En la puerta de entrada del Instituto Tecnológico, sitio del acto principal se confrontaron dos fuerzas sindicales: la CTM, del líder Javier Villarreal, y la sección 65, del Sindicato Nacional Minero. La provocación de la CTM, detentadora del nuevo contrato colectivo en sus relaciones con Grupo México (GM) tuvo como propósito desviar la atención de su propia base de trabajadores, de las necesidades que enfrentan, agitando exclusivamente la consigna de no a la desaparición del reparto de utilidades, como si este derecho no hubiera quedado claro en la ley de reglamentación del outsourcing.

Una vez que la sección 65 engrosó su contingente, la CTM se retiró, cediendo el acceso de la puerta. No fue la única fricción. Enojados por la prepotencia de algunos organizadores del acto, mineros del sindicato nacional corearon consignas de repudio contra funcionarios federales encargados de la logística del acto, porque les negaron el derecho a tener más representantes dentro del tecnológico.

Sin abundar en este tema, la visita presidencial revivió visiones contrapuestas de dos proyectos de relaciones laborales para la República mexicana, sin dar por supuesto que sean las únicas en el panorama sindical. En este entorno, el presidente López Obrador presentó el Plan para la Atención Integral de Cananea, lo cual trajo nuevo aliento para los trabajadores de la sección 65, (video en Youtube). Antes – en marzo de este año– habían recibido la noticia de la admisión de su petición por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de nueve años de presentar su solicitud ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos. Admitir la solicitud significa que la misma comisión podría conducirla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última instancia y cuyas resoluciones son de carácter vinculatorio para los estados del continente americano.

De acuerdo con Óscar Alzaga, abogado laboralista, si no hay conciliación previa, y una vez con la resolución de la Corte Interamericana, en términos jurídicos podrían reabrirse los expedientes en relación con la huelga que mantienen los mineros contra Grupo México desde 2007.

El paro se desarrolló durante casi tres años dentro de los procedimientos legales hasta 2009, y a partir de esa fecha se transformó en una huelga de hecho que dura ya 12 años y contando, apostándose diariamente guardias de huelguistas en las cercanías de la puerta uno de la mina, bloqueada con bardas de acero por la empresa. El texto de la Comisión Interamericana es un dechado de resumen de las acciones jurídicas del sindicato minero contra Grupo México y la Junta Federal de Conciliación, de la Secretaría del Trabajo, manipulada por la empresa.