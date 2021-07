Explicó que, a diferencia de las elecciones, esta vez no participan partidos políticos o candidaturas independientes, se vota sí o no a una pregunta determinada, pero, igual que en las elecciones a cargos públicos, nadie debe ser presionado para orientar el sentido de su voto y mucho menos coaccionado para que no vote ni llame a no votar. A todos y todas nos corresponde respetar esta democracia participativa; es decir, el voto directo, la consulta directa a los ciudadanos .

Refirió que el 6 de julio pasado “tuvimos la oportunidad en la democracia representativa; hoy, con la consulta popular, podemos ser actores en esta democracia participativa; es justo decir que se trata de un acto cívico –cuya figura es relativamente nueva en el derecho mexicano–, el cual permite a los electores tomar parte en las decisiones del gobierno de manera directa y no mediante sus representantes electos recientemente”.