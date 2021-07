Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 16 de julio de 2021, p. 4

El pago de la subcuenta de cesantía y vejez que demandan grupos de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es posible atenderlo. No sólo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores , explicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque, dijo, me parte el alma porque se trata de trabajadores, subrayó que son recursos públicos y se debe actuar con legalidad y justicia. Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de Presidencia, aclaró que este concepto ya es parte de sus pensiones, a pesar de lo cual en algunos estados se repartían de manera ilegal .

Luego de las manifestaciones que han realizado los jubilados y pensionados del IMSS por el pago de la subcuenta de cesantía y vejez, la cual, afirman, es parte de sus ahorros, el jefe del Ejecutivo expresó en su conferencia de prensa diaria que se (les) está atendiendo y ya se les ha explicado que esto que ellos están solicitando no es posible .

Apuntó que su gobierno está para hacer justicia , pero no podemos cometer la injusticia de darle más a quien no le corresponde , ya que el gobierno federal es administrador de los recursos de la población, los cuales deben alcanzar para todos.