Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de julio de 2021, p. 3

Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno , enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, reiteró que la paz es fruto de la justicia.

Y al concluir la habitual comparecencia ante los reporteros, insistió en que recibirá en Palacio Nacional a casi todos los gobernadores de oposición, pero se concedió el derecho de picaporte: al de Tamaulipas, no, vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle ; y al de Michoacán, Silvano Aureoles, tampoco, porque hay mucha politización y yo no quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculo; hay que cuidar la investidura presidencial.

En la comparecencia, abundante en temas y frases, el tabasqueño se refirió con dureza a gobiernos anteriores: ellos no fueron un buen ejemplo, porque actuaron también como delincuentes. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo .

Del grupo armado de autodefensa en Pantelhó, Chiapas, dijo que el tema ya recibe atención. Se está trabajando en Chiapas. Últimamente ha habido estas manifestaciones de violencia; incluso hubo un asesinato de varias personas en Tuxtla (Gutiérrez), y lo que está sucediendo en Pantelhó y en otros sitios donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero no representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad .