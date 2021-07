E

s un deleite dar cuenta de que, a pesar de que el mundo vive oscuros momentos, en el país donde el rock y sus alrededores suele refinarse, esto es, Inglaterra, la creatividad musical no se detiene, lo cual sigue haciendo sonreír a quienes les acongoja creer que ya no se está creando nada original. Y qué mejor si viene con ánimo divertido, juguetón, irónico, crítico.

De Londres sigue brotando una inquieta generación que ha dejado de refritear para buscar cada vez más una voz propia. Un ejemplo más de ello es Forest of your problems, tercer disco de la banda Snapped Ankles, a la que hay que oír con atención, con los tímpanos de la sorpresa bien aceitados y los zapatos de baile mental bien puestos.

Formado en 2011, este cuarteto empezó a ganar fama local por sus extravagantes presentaciones en vivo: disfraces de árboles (los rostros cubiertos para guardar la identidad), ramas y hojas por doquier y sintetizadores de construcción casera vestidos de troncos. Además de los muchos teclados, la dotación incluye batería, bajo, guitarras eléctricas, secuencias electrónicas, vocalistas varios a coro. Su identidad, aunque en sonido sea electro-funk-sintética, es más post-punk por su actitud irruptora, gritona e inconforme.

Debutaron con el disco Come Play the Trees (2017), pero llamaron la atención de la crítica con el desternillante Stunning Luxury (2019): notoria influencia de DEVO y mucho frenetismo synth-punketo ( Ruta Sonora lo incluyó entre los mejores discos de aquel año: https://bit.ly/2U7jTLR); su talante aventurado, frito y circular, pasaba igual por guiños a los B-52’s como por Le Tigré con gritos fraseados a lo Mark E. Smith (The Fall). Para el disco actual, la locura permanece, así como el arrojo y la aventura por ir lanzando timbres curiosos, pasajes tecno-sintético-siderales; sin embargo, la prisa de sus ritmos machacantes previos ha descendido, para dar paso a estructuras menos simples y a pasajes y texturas más expandidas, envolventes, maceradas. El acento en el krautrock y el viaje espacial es mayor, aunque también aplican los temas bailables, con harto funky-groove y hasta un poco de calypso, elementos que recuerdan los ensambles en directo de LCD Soundsystem o el electro-pop-rock de Hot Chip, pero en más drogas. Asimismo, las letras anticapitalismo y antifalso ecologismo empresarial, se adecuan perfecto a los sonidos rebeldes de este poderoso combo.

Hermanos generacionales de grupos como Squid ( Ruta Sonora: https://bit.ly/2Ueq1BT) o The Fat White Family (https://bit.ly/3rbU6hv), inspirados en bandas como las citadas, así como en Sleaford Mods, Lightning Bolt o incluso en Fela Kuti (se nota en el gusto trepidante del ritmo), es preciso escucharles con detenimiento para ir hallando sus detalles cósmicos, sus inesperados cambios de ritmo; clavarse en sus exhalaciones placenteras, misteriosas y jocosas, harto agitadoras de cerebro y cuerpo. Destacan los temas Xylophobia, Susurrations, Rhythm is our business, Psithurhythm, The Prince is back y la que nombra al álbum. De lo más excitante y original que oirán este año.