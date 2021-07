En nuestro país, se han tomado todas las medidas posibles para evitar nuevas infecciones; continuar con aulas virtuales en bachillerato y en nivel superior provocará más perjuicios que beneficios; nuestros alumnos supieron cuidarse durante la pandemia, no dudo de que lo seguirán haciendo en las clases presenciales, no los castiguemos más.

Por lo anterior, las organizaciones de solidaridad con La Habana hacemos un llamado a las agrupaciones sociales, políticas, populares y a todos aquellos que defienden la autodeterminación de los pueblos, a concentrarnos frente a la embajada de Cuba en México, ubicada en Presidente Masaryk 554, colonia Polanco, mañana a partir de las 11 horas. ¡A defender la esperanza viva de América Latina! ¡Defender la soberanía y autodeterminación del pueblo cubano es defender a México!

Promotora de Solidaridad Va por Cuba, Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, Frente Popular Francisco Villa, Organización Nacional del Poder Popular, Secretaría de la Diversidad Sexual Morena-CDMX, Movimiento Comunista Mexicano, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y El Barzón

Clama ayuda para la Pensión del Bienestar

Javier May Rodríguez, secretario del Bienestar: Con 68 años de edad, el 30 de noviembre pasado solicité vía telefónica mi registro en el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La persona que atendió me dijo que a la brevedad se comunicarían conmigo; sin embargo, han pasado más de siete meses y no he tenido respuesta alguna.

El 12 de julio me comuniqué a la secretaría y me atendió una operadora, quien me pidió una vez más mis datos y me dijo que la anterior solicitud (hecha en tiempo y forma) no procedía. Que ahora como el programa es a partir de los 65 años, hay mucha más demanda y que están saturados. Agradezco su atención y ayuda para que mi solicitud sea autorizada. Mi teléfono es: 55-3903-8965.

Andrés Escoto Delgado

Invitaciones

Reflexión sobre las acciones de EU contra La Habana

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión 946, invita al análisis y reflexión Pandemia y golpe suave gringo contra Cuba, con los analistas en geopolítica Ángel Guerra Cabrera y Tatiana Coll. La cita es hoy a las 17 horas. En vivo y suscríbete por YouTube buzonciudadano, Facebook y Twitter. Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristáin, Teresa Moreno y Víctor Hugo Alpízar

Todas y todos en defensa de Cuba y su revolución

Digamos no a la campaña mediática que abiertamente llama a una intervención militar contra Cuba.

Cuba ha sido, por años, el punto de unidad en todos los sectores progresistas en México y es momento de demostrar nuestro irrestricto apoyo en su defensa.

Convocamos a todas las organizaciones políticas, sociales y a todas las personas que queremos a esa Revolución, al mitin en defensa de Cuba el próximo sábado 17 de julio a las 11 horas, frente a la Embajada de Cuba en México (Presidente Masaryk 554, Polanco)

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación de Cubanos Residentes en México