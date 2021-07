L

a secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, advirtió ayer que la devastación económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha colocado a Latinoamérica en peligro de sufrir una nueva década perdida : actualmente hay en la región 60 millones de personas en situación de hambre, 14 millones más que hace un año, la contracción económica fue de 6.8 por ciento, la peor en 120 años , y, para colmo, el aumento del precio de los alimentos acentúa la doble carga de malnutrición y obesidad en la población del subcontinente.

En un foro regional virtual antes de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, la secretaria indicó que, si bien este año se pronostica un crecimiento económico de 5.2 por ciento como promedio para la región –el llamado efecto rebote tras la brutal caída del año pasado–, no alcanzará para el crecimiento sostenido necesario porque los impactos sociales, ambientales y estructurales se han agudizado; pero en 2022 se prevé que (el crecimiento) será de 2.9, una desaceleración con respecto a 2021 . Por todo ello, aludió, la región sigue en la trayectoria de una década perdida; la crisis derivada de la pandemia elevó la desigualdad y la pobreza .

Ante este panorama desolador, es claro que la única manera de no perder la década , y no sufrir una regresión catastrófica en materia de combate al hambre, la pobreza y la desigualdad, es romper de manera drástica con las políticas que propiciaron la concentración de la riqueza, las terapias de choque para reducir el déficit fiscal, los subsidios a las grandes corporaciones en detrimento de las poblaciones y las estrategias antinflacionarias de contención salarial.

Se requiere, por el contrario, retomar las medidas redistributivas, las políticas fiscales orientadas a gravar de manera primordial las utilidades y las fortunas, no el salario y el consumo, y emprender un rescate social en una escala sin precedente para salvar del hambre a decenas de millones de personas. Es de fundamental importancia, además, abandonar dogmas neoliberales como el de que la riqueza generada se derrama de la cúspide a la base de la pirámide social. Ideas como la referida no sólo no distribuyeron los ingresos, sino que hundieron en la miseria a las mayorías y generaron pequeñas cúpulas de potentados que utilizaron su poderío económico para controlar las instituciones públicas.