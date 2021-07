Afp

Periódico La Jornada

Viernes 16 de julio de 2021, p. 22

Washington. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, temió a finales del año pasado que el entonces presidente, Donald Trump, aboliera la Constitución para retener el poder, algo que comparó con la toma del Reichstag en 1933 por Adolf Hitler, según un nuevo libro.

Milley vio en la negativa de Trump a aceptar la derrota ante Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020, una señal de su intención de retener el poder por cualquier medio, según extractos del libro de los periodistas del diario The Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, divulgados este jueves por el periódico y la cadena CNN.

“Éste es un momento como el del Reichstag... El evangelio del führer”, dijo Milley a sus asesores del Pentágono, según los autores del libro I alone can fix it (Yo solo puedo arreglarlo).