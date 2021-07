Daniela Creamer

Especial para La jornada

Periódico La Jornada

Viernes 16 de julio de 2021, p. 6

Cannes. La mexicana Tatiana Huezo trajo su debut en la ficción, Noche de fuego, a Una Cierta Mirada, en la recta final del festival de Cannes. Es una historia de amistad, amor y lealtad desarrollada en un contexto de violencia y protagonizada por niñas (seleccionadas entre 800).

El público se rindió ante la cinta de Huezo y le dio 10 minutos de aplausos al término de la proyección. A continuación, la charla que La Jornada sostuvo con la cinerrealizadora.

Rodada en Neblinas, y Landa de Matamoros, pequeño poblado en la sierra Gorda de Querétaro, la película aborda la historia tres niñas que viven en un lugar en el que es peligroso crecer siendo mujer.

–¿Cómo se siente en este Cannes pospandémico?

Muy privilegiada y profundamente agradecida. Haber llegado aquí es un milagro, un enorme regalo de la vida. También es la cosecha de un arduo trabajo, con un equipo que me acompañó y me respaldo en todo momento , respondió la realizadora.

Huezo agregó: “Fueron tres años de proceso creativo, sin parar. Primero fue el guion. Luego, el casting que duró casi un año. En realidad comenzó un poco antes, al buscar a las seis niñas protagonistas. Tuvo un nivel de dificultad muy importante, porque son tres de ocho años y tres de 13. Había que hallar a las tres pequeñas y a sus clones adolescentes. Era muy importante que fueran del ámbito rural, que anduvieran descalzas, que se treparan en los árboles, que se aventaran al río helado. Además, que tuvieran contacto con el ganado y no les diera miedo. Buscamos en muchos pueblos de México, en montañas.

Se les preparó por medio de un taller que duró casi tres meses, en el tuve la fortuna de que me acompañara Fátima Toledo, como una bruja hermosa, de la que aprendí muchísimo y que las entrenó física y sicológicamente para resistir un rodaje de nueve semanas, nada fácil. Hacía mucho calor, en un lugar muy lejano, fuera de sus casas.

–¿Cómo fue trabajar con ellas?

“Fue un reto, porque es una producción muy compleja, con efectos visuales especiales. Éramos más de cien personas de crew. En el fondo esto me daba terror. Me decía: ‘lo único que no se me puede ir de las manos es la interpretación’. El corazón de la cinta está en las niñas, en su mirada, en su forma de sentir y de transmitir. No hubo lectura de guion, por ejemplo. El casting fue fundamental, era una entrevista. Necesitaba saber quiénes eran, su vida cotidiana, sus afectos, sus pesadillas. Generábamos ciertas situaciones de la película a partir de sus experiencias personales. Nunca supieron qué había detrás de cada escena, sobre todo las pequeñas. Era más importante partir de sus identidades, infinitamente más ricas. Indicarles cómo eran sus personajes y las situaciones, las hubiera limitado y empobrecido a los personajes. Fue un proceso muy libre, sensorial, emocional”.

Entregaron el alma

Respecto de los actores profesionales, la cineasta contó: “Fue fundamental que llegaran. Mayra Batalla, el personaje protagónico –mamá de Ana–, Tere Sánchez, Guillermo Villegas, Norma Pablos, formaron un equipo de primer nivel que entregó su alma y que abrazó el proceso creativo. Su trabajo fue impresionante. Tenían que reaccionar de forma inmediata, con su instinto.