Acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que el objetivo que se ha puesto el gobierno es que los elementos policiacos sientan que tienen un porvenir en la corporación y que eso no dependa sólo de tener una buena relación con su jefe, sino realmente fomentar una carrera policial.

Sheinbaum Pardo destacó que actos como las Poliolimpiadas, en las que habrá 18 disciplinas deportivas –futbol, beisbol, boxeo, ajedrez y natación, entre otras–, es una muestra del amor que tienen los uniformados por su corporación, de ser parte del mejor cuerpo policial de nuestro país .

La policía primera de la Dirección de Tránsito, Sandra Zozaya Palacios, es una de los mil 540 uniformados que participarán en estos juegos, que se suspendieron el año pasado por la emergencia sanitaria.

Ella lo tiene claro: Si yo no fuera policía, no tendría los logros que he alcanzado: una licenciatura, pagarme mis estudios y practicar una disciplina deportiva , en la que ha destacado tanto a nivel nacional como internacional en Poliolimpiadas y Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos.

Admite que hay una mala percepción de los ciudadanos sobre la policía, pero aclara que son más los buenos que los malos y está en nosotros hacer que cambie esa opinión.

Sandra forma parte del equipo de tiro general de la Dirección de Tránsito, que no sólo consiste en tener precisión al momento de disparar un arma, sino que antes tiene que pasar por una carrera de obstáculos, lo que requiere de una buena condición física, explica la joven que tiene siete años en la corporación y que hoy busca tener un ascenso profesional y está por inscribirse en una maestría en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.