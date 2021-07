¿D

ónde estaban quienes unen las palabras ayuda y humanitaria cuando Estados Unidos prohibió la entrada de un buque proveniente de China con insumos para encarar el Covid y ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump prohibió la ayuda monetaria a las familias en la isla, cuando recrudeció una política inhumana en medio de una crisis mundial y una enfermedad mortal, cuando prohibió la compra de ventiladores a empresas estadunidenses, cuando dejó barcos de petróleos en el mar? ¿Dónde es­taban cuando más el pueblo los necesitó? La principal ayuda huma­nitaria para los cubanos sería la eliminación del bloqueo. Si no estás de acuerdo, no eres hu­mano, ni quieres ayudar a nadie. Casualmente son los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando Cuba ayudó al buque inglés porque nadie quiso hacerlo...

Los cubanos somos solidarios de por sí. No necesitamos corredor humanitario oportunista con claros fines políticos cuando tenemos miles de hermanos en todas partes siendo ese corredor humanitario sin tanto bombo y platillo por años. Hay organizaciones de solidaridad con Cuba que llevan años enviando donaciones y durante la pandemia no han cesado. Son públicos los proyectos, organizaciones, ONG e iglesias que envían ayuda a Cuba. Si quieren ayudar, ¿por qué nunca se han puesto en contacto con estas organizaciones y grupos de cubanos? ¿Por qué ahora hacen directas y cartelitos haciéndose los héroes, mientras han sido cómplices de los abusos más grandes contra el pueblo de Cuba? Desde Italia, Canadá, Islas Canarias, España, Inglaterra, Alemania, Panamá... han enviado insumos y ayuda verdaderamente humanitaria, desde fármacos, je­ringas, hasta dinero. Y siguen armando contenedores para enviar, esquivando las trabas que impone el bloqueo para hacer llegar el cargamento a puerto cubano. A ellos, nuestro más sincero agradecimiento.

Duele mucho cada vida que se pierde, duele mucho la situación de hospitales y centros de aislamiento, duele mucho la escasez, pero no somos ni remotamente el peor país de la región. Aunque la matemática me parece inoportuna cuando se trata de vidas humanas, es hora de mostrar datos para quienes quieren vendernos el caos y el abandono. Estos datos son de ayer, pero la situación no ha cambiado mucho, o al menos no para bien.

Miami Dade (sólo 2 millones 717 mil habitantes) ha tenido 504 mil casos de coronavirus y 6 mil 472 muertes (1.28 por ciento de los casos confirmados).

En Florida (el doble de habitantes que en Cuba) han tenido 37 mil 895 muertos. ¿Pedimos ayuda humanitaria para la Florida?