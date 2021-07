La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la venta de combustible robado a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en gasolineras de Durango y Coahuila, en seguimiento a una denuncia iniciada a petición de la petrolera mexicana. Sin embargo, algunas empresas en revisión han solicitado en semanas recientes que concluya el aseguramiento de estaciones de servicio a pesar de que no han demostrado la licitud de los productos vendidos.

En la denuncia, el entonces representante legal de Pemex, Juan Pineda Gutiérrez, presentó y ratificó la denuncia, en la que se menciona a dos grupos dedicados a la venta de combustible por medio de estaciones de servicio, y por ello la hoy FGR decretó el aseguramiento de varios expendios.

De acuerdo con fuentes ministeriales, los representantes legales de varias compañías sujetas a investigación han solicitado que cese la requisa a las estaciones de servicio, aunque –entre otros datos– se han integrado estudios contables que también fueron revisados por la Comisión Reguladora de Energía, en los que se concluyó que una de las personas morales en investigación manifestó alrededor de 33 mil litros menos de los volúmenes de combustible vendidos por la compañía.

Asimismo, la firma investigada no ha justificado los reportes de inventario presentados, ya que no se anexó la documentación de soporte, como son las papeletas de control volumétrico por cada bomba ni el tipo de combustible, que permitan identificar cantidades de gasolina plus, ultra o diésel.