Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 5

Con el pueblo de España tenemos una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con su gobierno y con algunos miembros de la cúpula de poder, despejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, recordó haber esperado un gesto de buena voluntad para mejorar las relaciones entre ambos países, las disculpas por los excesos y el autoritarismo en tres siglos del periodo colonial.

“Envié una carta respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno. Los intelectuales promonárquicos, (Mario) Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, El País, programas de radio, de televisión en España, escriben burlándose de nuestra propuesta”. Y preguntaban que por qué tenían ellos que pedir perdón, repuso, con mucha arrogancia; les faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad.

En su conferencia de prensa se le inquirió sobre qué hacer para acercar a ambos países. El tabasqueño externó respeto por el pueblo español, no obstante, hay que separar a los pueblos de sus gobiernos. “El gobierno de México no puede, no debe hablar en nombre de todos los mexicanos porque México es mucho más que su gobierno, el pueblo de México es mucho más que el gobierno.