Sólo que ahora las reglas del juego son diferentes. Se requiere de candidatos no infectados por el virus que produce la grilla, vacunados, que no pierdan la cabeza sintiéndose lo que aún no son.

Pero también hay ventajas, aunque no se crea. Una de ellas es que los precandidatos tendrán más tiempo de exposición que sus contrincantes, es decir, se les verá como eso, aspirantes, y si bien ello encierra un reto de prudencia y trabajo constante, sin desmayo, también –como decíamos– estarán expuestos a los ataques que inició la oposición desde ya, sin necesidad de tener candidatos propios.

Lo que hoy queda en la duda es qué hará Morena para apoyar ese largo camino hacia el Zócalo, cómo habrá de comportarse y cómo tendrá que resolver este nuevo amanecer en el que, se diga lo que se diga, ya no hay lugar en la lista de posibles.

De Pasadita

El gobierno de la Ciudad de México ofreció al Instituto Nacional Electoral todos los espacios de las diferentes rutas del Metrobús y creemos que de todos los sistemas de transporte para que desde allí se difunda la invitación a votar sobre el juicio a los ex presidentes.

No obstante, parece que la autoridad electoral, que se siente inerme sin dinero a manos llenas, dirá que no a la invitación, aunque no cueste dinero, y eso deberá leerse, a querer y no, como otro de los obstáculos que el organismo ha puesto para tratar de evitar la consulta que será la primera que se realice de forma oficial.

De esa forma, es necesario decirlo, no hay manera de que se logre una votación que ponga los números en suficiencia para que el ejercicio sea vinculante al accionar de la ley.

De cualquier manera, lo que se pretende demostrar, desde el gobierno, es que este tipo de eventos son necesarios para devolverle al ciudadano un tanto de los derechos extraviados en 30 años de menoscabo. Que sea para bien.