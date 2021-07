P

rácticamente se desintegró sola la alianza federalista de gobernadores de oposición. ¿Los recuerdan? Sus integrantes eran 10: Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

En su momento declararon que los agrupaba el interés de obtener del gobierno federal los recursos económicos que les corresponden. Hicieron algo de ruido, pero su existencia, vista a la distancia, no tuvo trascendencia. Ya próximos a entregar la chamba, algunos andan en problemas. García Cabeza de Vaca ejerce su cargo sin fuero, enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República; Silvano es probable responsable de enriquecimiento ilícito, anda causando lástimas con un banquito en la mano para no cansarse mientras lo reciben los funcionarios que quisiera ver; el presidente López Obrador no le abrió las puertas.

Corral sí fue recibido, pero enfrenta la denuncia de un diputado que lo acusa de manejo irregular de fondos. Alfaro también fue recibido en Palacio Nacional, pero los ciudadanos jaliscienses tienen muchos reclamos. También llegó a pensarse que de ese grupo podría surgir un candidato presidencial, pero la caballada se ve muy flaca.

Los de moda

Por segunda ocasión, el presidente López Obrador se reunió ayer con los 16 gobernadores y gobernadoras de su partido, los recién electos y los que ya están en funciones. Fue para hacerles un llamado a que atiendan los problemas de inseguridad. Anunció que también convocará a los demás gobernadores de partidos de otros colores.

Condena de por vida

En México no existe la cadena perpetua, pero sí pueden acumularse años de prisión que exceden la vida de una persona. El director responsable de obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, fue sentenciado a 208 años de cárcel por los delitos de homicidio doloso y falsedad de declaraciones. Juan Mario Velarde Gámez fue encontrado responsable del derrumbe de la escuela, en la que murieron 26 personas: 19 niños y siete adultos. Su sentencia fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.