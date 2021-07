Los restos de los tres hombres no identificados fueron encontrados en diferentes puntos del municipio de Buenavista; uno de ellos pereció en un ataque con un dron.

La FGE señaló que la policía municipal se enfrentó con civiles armados, lo que dejó un saldo de una persona muerta y daños. La dependencia estatal apuntó que a las 7:20 horas recibió el reporte de la balacera.

Los elementos de la fiscalía encontraron en un café ubicado cerca de las oficinas de tenencia a un hombre de aproximadamente 35 años que había fallecido por un impacto de bala.

El pasado 17 de mayo fue localizado muerto Salvador Amezcua, ex jefe de tenencia de Tarecuato, un día después de haber sido secuestrado.

En tanto, Hipólito Mora Chávez, ex candidato del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura y ex líder del grupo de autodefensas de La Ruana, municipio de Buenavista, aseguró que el crimen organizado sí influyó en las elecciones de Michoacán, pero no a favor de Morena sino de otros partidos .