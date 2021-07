Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 23

Chilpancingo, Gro., Habitantes de la comunidad El Fresno, municipio de Chilpancingo, demandaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cambio de 10 postes de energía eléctrica que se encuentran dañados y a punto de caer, debido a que ponen en riesgo a unas 30 familias. Desde hace más de un año, dijeron, informaron a la CFE de esta situación, pero no les prestaron atención.

Tememos que ocurra un incendio en el pueblo (de cerca de 2 mil habitantes), debido a que cuando sopla el viento uno de los cables saca chispas y puede provocar un cortocircuito a gran escala , informó Joaquín Palacios Morales, segundo comisario de El Fresno.

Manifestó que los postes ya están de lado debido a que el piso se reblandeció por las lluvias. Han llamado a la CFE y nos dicen que van a venir, pero desde hace dos años los estamos esperando .

El gobierno estatal y el ayuntamiento tampoco les han hecho caso. La próxima semana vamos a ir hasta las oficinas de la CFE ubicadas en Chilpancingo, y también al palacio de gobierno, a solicitar audiencia con el alcalde Antonio Gaspar Beltrán .