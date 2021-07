César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 18

Grupo Aeroméxico obtuvo un amparo del primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México contra las tarifas de almacenamiento de turbosina vigentes a partir de enero de 2019.

El fallo ordena a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) devolver a la aerolínea los pagos por almacenamiento a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) desde ese año a la fecha, cuyo monto, trascendió, se estima en 300 millones de pesos, debido a que nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución RES/1705/2018, donde se aprobó la lista de tarifas máximas iniciales aplicables a la prestación del servicio de almacenamiento de combustibles para aeronaves.