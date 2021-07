Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. a10

Ignacio Ambriz, entrenador del Huesca, de la Segunda División de la Liga de España, aseguró que los elevados costos de los jugadores mexicanos son el mayor impe-dimento para que puedan militar en Europa, incluso reveló que tiene la intención de reforzar a su nuevo equipo con uno o dos elementos tricolores, aunque sabe que el precio puede entorpecer las negociaciones.

“He tenido dos reuniones (con la directiva), nos falta gente por llegar que se está hablando con ella, pero es aventurarme, necesito definir bien quién sería.

Si hay posibilidad de traer a un mexicano, me gustaría, tengo uno o dos en mente, pero no es fácil, no te los ponen a precios accesibles y tengo que ver quién realmente podría venirnos a ayudar, que se adapte al futbol europeo y a la Segunda División , declaró ayer en una conferencia virtual con medios mexicanos.

El también ex timonel del club León recordó que cuando fue auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Osasuna, el Vasco quería contratar al mediocampista José de Jesús Cabrito Arellano, pero su precio era demasiado alto para el club .

En ese sentido, aplaudió que Chivas haya permitido salir a José Juan Macías, uno de sus ex pupilos , para integrarse al Getafe.

No sé muy bien de la negociación de Macías, pero agradecer a su club (Chivas) que le permite salir en otras condiciones, siendo un jugador que pinta para ser uno de los mejores, no tengo la menor duda de que triunfará. Los dueños sabrán qué posibilidades les dan a sus futbolistas, pero me gustaría que se las dieran para venir a Europa , indicó.

El timonel detalló que su propio fichaje con el Huesca no fue sencillo, toda vez que se tomaron en cuenta opiniones de colegas que han trabajado en la Liga Mx, la cual, admitió, no es muy conocida en el viejo continente.