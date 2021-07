Carlos Paul

Jueves 15 de julio de 2021

El artista plástico mexicano Fabián Cháirez (Chiapas, 1988), autor de la polémica obra La Revolución, cuya figura central es un Emiliano Zapata feminizado, exhibe desde el 19 de junio en la Galería Mexican Arts Society, de Londres, Inglaterra, pinturas con las que cuestiona las heteronormas masculinas, la misoginia y el machismo.

Con el título Otros colores, la exhibición incluye 12 piezas, algunas expuestas por primera vez, explicó en entrevista con La Jornada.

Luego de explorar y cuestionar los estereotipos del charro mexicano y personajes de la lucha libre, señaló, en estos momentos se encuentra trabajando el tema del futbol, la infancia y la masculinidad.

Empecé a reflexionar en torno a de dónde viene esa masculinidad violenta que nos introyectan, lo que me llevó a las experiencias de la infancia, que marcan principalmente a los hombres y que luego repetimos , comentó el artista.

El juego de futbol, la llamada camiseta , la competitividad, sirven a Cháirez para desarrollar una serie de alegorías de la masculinidad inculcada, agresiva, la cual siempre implica vencer al otro, al que no pertenece a tu equipo .

Como hombre, añadió el creador, hay ciertas ideas que desde pequeños nos imponen: si no eres bueno en los deportes, entonces eres el débil, el sensible, el que no tiene reconocimiento .

Para Fabián, el futbol implica diversas manifestaciones que en ocasiones podrían parecer un tanto homoeróticas; sin embargo, más allá de eso, lo que siempre se está tratando es de que no se quebrante la idea de masculinidad que ellos tienen .

Las nuevas obras que Cháirez se encuentra ahora pintando, y que espera exponer a principios de 2022, tendrán como eje la masculinidad, las normas y el deporte.