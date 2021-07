▲ La actriz y activista Ofelia Medina lamenta que la patria que describió López Velarde ya no sea suave, sino adolorida y desnutrida y, lo peor, que nadie lo quiera mirar. Foto Cristina Rodríguez

La dramaturga Ofelia Medina denunció que el incremento de la violencia por enfrentamientos armados en Pantelhó, Chiapas, ha provocado más de 2 mil nuevos desplazados en los días recientes. Ante esa situación, se está haciendo un llamado a brindar ayuda humanitaria en los campamentos de las personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Esta noche está lloviendo y hay miles de niños durmiendo a la intemperie, que no comieron , alertó la activista, quien hace un llamado de atención urgente. Ahora hay un número creciente de personas desplazadas y están en albergues. ¿Que nadie siente ese dolor? , expresó en entrevista para solicitar apoyo de la sociedad civil.

El Fideicomiso para la Salud de los Indígenas de México (Fideo, de cariño, no por acrónimo), que preside Ofelia Medina, está recibiendo aportaciones porque se requieren alimentos como harina de maíz, arroz, frijol y alegrías, así como ollas, jabón, lonas, colchonetas y cobijas para los campamentos de desplazados ubicados en los municipios de Pantelhó y Chenalhó.

Nosotros, la Fundación Cáritas y otras organizaciones locales estamos atendiendo esto ante la inactividad y la falta de logística de las autoridades. No hay conocimiento de los protocolos para el desplazamiento interno. Por eso no se aplican, porque no se trata nada más de mandar comida, es necesario instalar cocinas o llevar alimentos preparados, agua potable, techo y sanitarios. La gente está vagando y existe un trato inhumano e injusto.

En la zona se vive el terror, con asesinatos, desapariciones, despojos y desplazamientos. Recientemente en el municipio de Pantelhó se ha agravado la situación de terror y salida forzada de familias enteras de sus comunidades, como se ha denunciado de forma reiterada.