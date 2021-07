Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 28

La jefa de Gobierno Claudia Shein­baum se pronunció por que en agosto el inicio del ciclo escolar sea a través de clases presenciales, al considerar que, así como el derecho a la salud es fundamental, también lo es el de la educación.

La mandataria indicó que si bien hay un incremento de contagios por Covid-19, no se puede pensar en un escenario como el vivido en enero pasado, pues 63 por ciento de la población adulta ya tiene al menos una dosis de la vacuna y esa es la mejor manera de combatir la pandemia.

Consideró que no debe haber psicosis, porque no hay un escenario catastrófico, pero sí ser cuidadosos, sobre todo los jóvenes, los que aún no han completado el esquema de vacunación y quienes no han querido recibir el inmunológico, pues hay nuevas variantes que provocan una mayor dispersión del virus.