Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 15 de julio de 2021, p. 27

Estrechar la relación con la ciudadanía será el principal reto de la nueva gestión en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó Martí Batres Guadarrama, quien hoy asume de manera formal el cargo, y aseguró que no me voy a meter en especulaciones ni en futurismos en torno a si buscará la jefatura de Gobierno.

Me parecería una insensatez de mi parte que si voy llegando apenas a asumir un cargo ya esté pensando en otro, yo voy a hacer mi trabajo no me voy a distraer , expresó en entrevista con este diario.

Señaló que habrá diálogo y conciliación con los actores políticos de oposición, pero advirtió que no está a discusión el tema del presupuesto en la idea de algunos alcaldes electos de establecer una nueva fórmula de distribución.

Expresó que no se van a aceptar orientaciones que profundicen la desigualdad en la ciudad, sino, por el contrario, se buscará una mayor equidad, al tiempo que, añadió, se va a combatir la corrupción en todos los casos y con las instituciones con las que se cuenta para dicha tarea.

El senador con licencia subrayó que una de sus tareas será impulsar que haya una apropiación social de los logros alcanzados en la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, de los que resaltó obras que calificó de extraordinarias y espectaculares , como el Cablebús, en materia de agua potable, programas como Mi beca para empezar, la creación de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud y el manejo de la pandemia de Covid-19.