De mi lado, admito que eché al fuego el ditirambo del comandante Tomás Borge a Carlos Salinas de Gortari ( Salinas, los dilemas de la modernidad, Ed. Siglo XXI, México, 1993). No… no es verdad. Aquí lo tengo, subrayado. Son las ventajas del soporte-papel , no tan fácil de que se pierda en la nube.

La revolución nicaragüense no escapó a las generales de la ley. Pero a diferencia de la cubana, carecía de un gran timonel. Y así, su derrota electoral fue el epílogo del proceso que en 1979 prologó Tomás Borge con un lema hermoso: El amanecer dejó de ser una tentación .

Diez años y medio después, llegó el anochecer. De un lado, ningún genio de la revolución había concebido el inusitado traspaso democrático de un gobierno popular y antimperialista, a uno de signo contrario. Por el otro, los jefes sandinistas intuyeron que en adelante, debían pagar el gas, el teléfono y la luz.

Durante el periodo de transición, la Asamblea Nacional (dominada por los sandinistas), aprobó las leyes de la piñata . Leyes 85 y 86 que transfirieron tierras, inmuebles, bienes públicos, empresas estatales, fábricas de azúcar, etcétera, al FSLN y organizaciones afines.

Ahora bien. Si entrevistásemos a la primera y segunda línea de los viejos mandos sandinistas, nueve a uno que dirán: a mí no me tocó nada. Todo se lo quedó Daniel y la Charo . Como fuere, ninguno de los que hoy cargan contra la corrupción de los Ortega y Murillo optó por purgar sus propias culpas en algún convento de carmelitas descalzas.

Lo importante. En los 17 años de saqueo neoliberal (1990-2006), Daniel Ortega reconstruyó el FSLN, tejiendo alianzas non sanctas con la Iglesia y el viejo somocismo. Mientras, los muchachos del sandinismo renovador debatían acerca de si la democracia debía ser como en Suecia o España o, a falta de más, la democracia made in USA.

En esas andaban cuando a finales del 2006 ¡híjole!... el pueblo votó masivamente por el FSLN. Y a continuación, empezó a lavarse las heridas y daños legados por la verdadera dictadura: la dictadura neoliberal. Los indicadores sociales y económicos mejoraron.

¡Uf!... ni tú, ni yo: Sergio Ramírez se merece el Nobel de Literatura. Por sus novelas, claro. Porque sus novísimas ideas de poco sirven si las armas del futuro se cargan con el engrudo ideológico del ultraliberal Felipe González, mezclado con el engrudo plus del ultraneoliberal Mario Vargas Llosa.